Inbreker overlopen, bewoonster gewond

De 82-jarige bewoonster van een appartement aan de Herenweg is gewoond geraakt toen zij zaterdagavond rond 19.15 uur een inbreker in haar woning overliep.

De kranige dame duwde de man weg, waarna ze ten val kwam. Daarbij liep ze een hoofdwond op die in het ziekenhuis behandeld is. De inbreker ging er vandoor met een aantal sieraden van het slachtoffer. De dader is een wat dikke man van ongeveer 1.70 m, hij droeg een wollige groene trui en een donkere broek. Een buurtonderzoek is uitgevoerd en de politie komt graag in contact met buurtbewoners die zij nog niet hebben gesproken en die mogelijk informatie hebben. Ook camerabeelden kan de recherche goed gebruiken.