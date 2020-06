Nieuwe Airbus Multi Role Tanker Transportvliegtuig geland op thuisbasis Eindhoven

De eerste nieuwe Airbus A330 MRTT, die dinsdagmiddag van Spanje naar Vliegbasis Eindhoven vloog is rond 15.00 uur geland. Dit meldt Defensie dinsdag.

NAVO

'Uiteindelijk worden hier 5 van deze toestellen gestationeerd. Ze behoren tot de zogenoemde Multi Role Tanker Transport Capability (MRTT). Dit is een vliegtuigenpool van de NAVO waar 6 Europese partners gebruik van maken', aldus Defensie. In totaal zijn er straks 8 toestellen, waarmee onder meer jachtvliegtuigen in de lucht zijn bij te tanken. De resterende 3 gaan naar Duitsland.

Pool

Het plan om te komen tot de MRTT is in 2016 bedacht door Luxemburg en Nederland. Ook België, Duitsland, Noorwegen en Tsjechië waren enthousiast over de pool en sloten zich aan.

Vracht- en medisch transport

De Airbussen fungeren niet alleen als vliegend pompstation. Ze vervoeren ook mensen en vracht en zijn inzetbaar voor medische evacuaties. De 6 deelnemende landen zorgen gezamenlijk voor het verwerven, beheren, exploiteren en ondersteunen van de vloot. Met Frankrijk, dat zelf MRTT-toestellen heeft, wordt samengewerkt op het gebied van onderhoud en modificaties.