Politieactie tegen drugshandel rond Zeeland

Politie en justitie zijn woensdagmorgen op meerdere locaties in en buiten Zeeland gestart met Operatie Portunus. In deze operatie komen meerdere rechercheonderzoeken bij elkaar die 1 ding gemeen hebben, onderzoek doen naar meerdere criminele organisaties die zich bezig houden met de import van cocaïne via de haven van Vlissingen en het faciliteren daarvan.

Verschillenden arrestatieteams hebben vanochtend 9 verdachten aangehouden, ook worden er op dit moment zoekingen gedaan in onder andere Heinkenszand, Middelburg, Goes, Vlissingen en Nieuwdorp. In totaal gaat het om rond de 30 locaties. Daarbij worden ruim 400 agenten ingezet.

Informatie

Politie en Justitie hebben het vermoeden dat er meerdere criminele samenwerkingsverbanden actief zijn rondom de import van cocaïne via de Vlissingen haven. Waar het ene verband de partijen uit de dekladingen haalt en een ander bijvoorbeeld actief als bemiddelaar/ broker om de cocaïne te kunnen invoeren. Voornaamste doel van vandaag is informatie en bewijs te verzamelen in deze verschillende (deel)onderzoeken. Voor politie en justitie een eerste stap in een lang lopende operatie, waarbij we meer inzicht willen en gaan krijgen rondom deze criminele en ondermijnende samenwerkingsverbanden in het havengebied en hoe die zich verhouden tot elkaar.