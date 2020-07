Elf aanhoudingen in drugsonderzoek Midden-Nederland

In een drugsonderzoek van de eenheid Midden-Nederland zijn op dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli op 33 locaties instappen gedaan door de politie. Daarbij zijn 11 aanhoudingen gedaan. De actie is onderdeel van een lopend onderzoek naar drugshandel.

Op dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli deed de politie Midden-Nederland zoekingen op 33 locaties verspreid over het land. Bij onder meer bedrijfspanden en woningen in Utrecht (3x), De Meern (2x), Ridderkerk (7x), Rotterdam (1x), Den Haag (2x), Delft (1x), Papendrecht (1x), Zwijndrecht (1x), Dordrecht (13 x), Moerdijk (1x) en Capelle a/d IJssel (1x) werden in alle vroegte instappen gedaan.

Op een aantal locaties leidde dat tot aanhoudingen. Het gaat om 11 personen afkomstig uit Utrecht (36-jarige man), Ridderkerk (61-jarige man), Capelle a/d IJssel (35-jarige man), Dordrecht (5 mannen in de leeftijd van 33 tot 39 jaar), Den Haag (31- en 36-jarige man), Moerdijk (33-jarige man).

Bij de instappen werden drie vermoedelijke drugslaboratoria ontdekt. Deze zijn ontmanteld in samenwerking met het specialistisch team van de politie; het LFO.

Tijdens de doorzoekingen zijn de volgende goederen / objecten in beslag genomen:

Vele vaten met chemicaliën en afval daarvan

Grote hoeveelheden grondstoffen voor chemische drugs

Meerdere dure auto’s

Meerdere kostbare boten

Een aantal huizen

Diverse kostbare horloges

Meerdere grote geldbedragen

Grote hoeveelheden van diverse soorten verdovende middelen

3 geldtelmachines

Grote aantallen machines ter vervaardiging van drugs

Waterscooter

Meerdere crypto telefoons

Diverse digitale gegevensdragers

Vele dozen met bedrijfsadministratie

Doel van het onderzoek is criminele samenwerkingsverbanden en drugshandel een halt toe roepen. Omdat het gaat om een lopend onderzoek kunnen er nog geen verdere inhoudelijke mededelingen worden gedaan.

In totaal werden 350 politiemensen ingezet tijdens de acties.