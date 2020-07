Brandweer bevrijdt ree uit hekwerk in Liempde

Woensdagnacht om klokslag 02.00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een dier in nood aan de Boxtelseweg in Liempde. Voorbijkomende jongeren merkte het dier in nood op, en waarschuwden de hulpdiensten.

Hekwerk

Ter plaatse bleek dat een wilde ree vast is komen te zitten in een hekwerk. Om de ree te bevrijden heeft de brandweer een deel van het hekwerk gedemonteerd. Ook de politie kwam poolshoogte nemen. Nadat het dier bevrijd was en in de vrije natuur werd teruggezet, keerden de brandweerlieden rechtsomkeert.