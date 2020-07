Alcohol niet langer gedoogd op twee plekken in Noorderplantsoen

Sinds 1 juli treden gemeente en politie op tegen alcoholgebruik op twee plekken in het Noorderplantsoen in Groningen.

Het gaat om de vijver in het midden en de speelweide op zuid. Dat gebeurt in de strijd tegen toenemende overlast die veel mensen ervaren. Behalve van overmatig alcoholgebruik hebben buurtbewoners en bezoekers last van zwerfafval, drugsgebruik, geluidsoverlast door harde muziek en het lastigvallen van voorbijgangers.

Mijden

De gemeente merkt dat mensen hierdoor het Noorderplantsoen mijden en wil dat voorkomen. Jong en oud moeten de ruimte voelen om te genieten van het gras in het plantsoen. Daarom lopen mensen die toch alcohol drinken op deze twee plekken vanaf nu kans op een boete. Ook moet het na 23.00 uur stil zijn in het plantsoen, handhavers treden daarna op tegen geluidsoverlast. Wie bovenmatige overlast veroorzaakt, kan een gebiedsverbod krijgen. De gemeente houdt de komende tijd in de gaten of de overlast hierdoor afneemt.

Overleg

Daarnaast gaat de gemeente binnenkort in overleg met bezoekers en buurtbewoners van het Noorderplantsoen om te kijken hoe ze samen positief gedrag van bezoekers kunnen stimuleren en het probleem van rondslingerend afval op een van de mooiste parken in de stad kunnen tegengaan.