NVWA waarschuwt voor SARM’s

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor de aanwezigheid van SARM’s op de Nederlandse markt. Deze middelen zijn verboden, maar desondanks te koop via internet. Ze zijn populair in het fitness- en bodybuildingcircuit. Volgens de verkopers van deze selectieve androgeenreceptor modulatoren (SARM’s) hebben de middelen dezelfde gewenste effecten als anabole steroïden, maar niet de bijwerkingen. Gebruikers kunnen echter ernstige gezondheidsschade oplopen. De NVWA adviseert om geen SARM’s te gebruiken en bij klachten de huisarts te raadplegen.

Risico’s

Er zijn ernstige bijwerkingen gemeld na gebruik van SARM’s, zoals leverfalen, nierfalen, hoge bloeddruk, haarverlies, huiduitslag, impotentie, agressie en verslechterd zicht. De gezondheidseffecten van SARM’s op de lange termijn zijn onbekend.

Het gaat hier om experimentele middelen, waarvan nog niet duidelijk is of ze geschikt zijn voor gebruik door mensen. Een aantal van deze middelen is alleen nog getest op proefdieren. Het is bekend dat preparaten vaak grotere hoeveelheden SARM’s bevatten dan de doses die nu in proefdieronderzoek en humane trials worden beproefd.

De NVWA ziet een toename van de handel in deze middelen. Voorbeelden van SARM’s die de NVWA heeft aangetroffen zijn:

MK-2866 (Ostarine) Ostarine is een experimenteel middel dat misschien spierverlies bij kanker, urineverlies of botontkalking kan voorkomen. Ostarine is nog niet op de markt.

MK-677 (Ibutamore) Ibutamoren is een experimenteel middel dat de afgifte van groeihormoon kan stimuleren. Het is nog niet goedgekeurd voor humaan gebruik. Ibutamoren is strikt genomen geen SARM, maar wordt wel als zodanig verkocht.

LGD-4033 (Ligandrol) Ligandrol is een experimenteel middel tegen spierverlies door veroudering of ziekte en botontkalking. Het is nog niet goedgekeurd voor gebruik door mensen.

RAD-140 (Testolone) Testolone is een experimenteel middel tegen spierverlies.

GW-501516 (Cardarine) Cardarine is een experimenteel middel, waarvan nu al vaststaat dat het te riskant is om als medicijn op de markt te komen. Het stimuleert de verbranding van vet en wordt daarom aangeprezen als afslankmiddel. Omdat cardarine mogelijk ook de groei en ontwikkeling van kankercellen stimuleert, zijn trials afgebroken. Cardarine is strikt genomen geen SARM, maar wordt wel als zodanig verkocht.

YK-11 YK-11 is een anabole steroïde die als SARM wordt verkocht. Over de effecten van deze stof is nog vrijwel niets bekend. Het is nog niet uitgetest op proefdieren, maar in reageerbuizen stimuleert het de groei van spiercellen.

SR-9009 (Stenabolic) Stenabolic is een experimenteel middel dat het lichaam meer energie laat verbruiken en om die reden wordt verkocht als afslankmiddel. Deze stof is nog niet uitgetest op mensen. Strikt genomen is stenabolic geen SARM, maar wordt wel als zodanig verkocht.

S-4 (Andarine) Andarine is experimenteel middel tegen spierverlies. Het is nog niet getest op mensen. Gebruikers kunnen zichtsafwijkingen of nachtblindheid ontwikkelen.

S-23 S-23 is een experimenteel middel tegen spierverlies en een potentieel bestanddeel van een anticonceptiemiddel voor mannen. Het is alleen nog getest in dierproeven.