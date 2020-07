Flinke rookontwikkeling bij buitenbrand Castiliëlaan Eindhoven

Op de Castiliëlaan in Eindhoven woedde vrijdagmiddag een buitenbrand. De brandweer werd aanvankelijk gealarmeerd voor een buitenbrand op de nabijgelegen snelweg A50 maar wist uiteindelijk de brand te localiseren.

Onbekende hadden achter een zandheuvel afval in brand gestoken. Dit was bij aankomst van de hulpdiensten al grotendeels uitgebrand. De rookontwikkeling was goed te zien vanaf de naastgelegen snelweg A50 en bedrijventerrein Ekkersrijt bij Son en Breugel.