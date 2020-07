Singels hebben minder seks door corona

Veel singles die voor de lockdown en 1,5 meter samenleving nog wel seks hadden, hebben dat sindsdien niet meer gehad. 1 op de 5 singles hadden tijdens corona wel seks met een partner, maar dat is nu vaker iemand met wie ze vaker seks hebben (een seksbuddy) dan een onenightstand. We zien in het algemeen dat veel mensen nu een ander date- en seksgedrag vertonen. Ook is het voor mensen lastiger om voor een soa-test of anticonceptieconsult naar de GGD of huisarts te gaan. Zo blijkt dat bijna de helft (47%) van de jongeren die zich wilde laten testen op een soa dat door corona niet heeft gedaan. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland naar de invloed van de COVID-pandemie en maatregelen op de seksuele gezondheid van Nederlandse jongeren en volwassenen.

Veel singles sinds corona geen seks meer

Om het risico op het krijgen en verspreiden van corona zo klein mogelijk te houden, is het advies om alleen seks te hebben met een vaste partner bij wie je in huis woont. Veel singles houden zich aan dit advies door af te zien van seks: ongeveer de helft van de single jongeren van 16-20 jaar die voor corona nog wel seks hadden, heeft sinds corona geen seks meer gehad. Onder volwassen singles die voor corona seks hadden, heeft een derde van de mannen en de helft van de vrouwen sinds corona geen seks meer. Singles van 18-24 jaar zijn daarnaast duidelijk minder tevreden over hun seksleven dan voor de coronacrisis. Jonge samenwoners van 18-24 jaar hebben sinds corona juist iets vaker seks. Zij zijn bovendien iets meer tevreden over hun seksleven dan voor de coronacrisis.

Singles die wel seks hebben

Eén op de vijf singles heeft tijdens de coronacrisis wél seks gehad. Vergeleken met de periode voor de coronacrisis was de laatste partner voor deze singles minder vaak een onenightstand en vaker een losse partner met wie ze vaker seks hadden (een seksbuddy), namelijk voor 58% van zowel de jongere als de volwassen singles. Van de jonge (16-20 jaar) singles had 20% in coronatijd seks met een onenightstand en 22% met een vaste partner (met wie de relatie ten tijde van de enquête blijkbaar verbroken was). Bij volwassen singles komen onenightstands iets minder vaak voor (15%) en vaste partners iets vaker (27%). Vijf procent van de mensen die seks hadden tijdens de coronacrisis had in deze periode meer dan één sekspartner.

Masturbatie en pornogebruik neemt onder jonge singles toe

Vooral jongeren doen wel meer aan soloseks. In de leeftijdsgroep 16-20 jaar wordt door 30% meer gemasturbeerd en door 29% meer porno gekeken dan voor corona, vooral door single jongeren, en zowel door meisjes als jongens. Onder volwassenen van 18 jaar en ouder is hierin minder veranderd. Hier zien we bij 13% van de single mannen en 18% van de single vrouwen ook een toename in pornogebruik, maar bij 15% van de samenwonende volwassen mannen neemt het masturberen en pornogebruik juist af.

Daten neemt onder jongeren af, flirten meer online

Van de jongeren geeft 40% aan dat ze minder daten dan voorheen. Flirten doen ze de laatste tijd vaker online en minder offline: 60% van de single jongeren en 37% van de jongeren met een relatie flirt tegenwoordig vaker via een berichtje in whatsapp of Instagram. Ook ontmoeten jongeren nu vaker dan voorheen iemand online, via datingsapps of sociale media. Onder zowel jongere als volwassen singles worden datingapps vaker gebruikt sinds corona. Een date vindt dan meestal nog wel offline plaats, maar nu vaker in een park of bos, waar dat voor corona vaker in de horeca was.

Jongeren laten zich minder testen op soa in coronatijd

Acht procent van de jongeren wilde zich tijdens de coronacrisis laten testen op een soa, maar heeft dit niet gedaan. Voor 47% had dit te maken met corona: ze dachten dat hulpverleners het te druk hadden (31%), omdat ze bang waren een coronabesmetting op te lopen (11%) of omdat de soa-poli dicht was of geen plek had (15%). Voor 43% is het er gewoon niet van gekomen om een soa-test te doen, 33% wilde niet dat ouders of huisgenoten er achter zouden komen.