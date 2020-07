Politie houdt verdachten brandstichting aan De La Salle in Boxtel

Vanochtend vroeg hield de politie een 48-jarige en een 20-jarige man aan in hun woonplaats Boxtel. De twee worden er van verdacht betrokken te zijn geweest bij een brandstichting bij De La Salle in april. De twee zijn de cel ingegaan voor verder onderzoek.

Op vrijdag 3 april was er rond 23.30 uur een brand bij De La Salle aan de Schijndelseweg in Boxtel. Een gebouw werd volledig verwoest door de brand. Al snel werd duidelijk dat er mogelijk sprake was van brandstichting en een onderzoek werd opgestart. Het opsporingsprogramma Bureau Brabant vroeg ook aandacht voor deze zaak.