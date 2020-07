Jongen (17) reed met tractor in op Marechaussees Eindhoven Airport

Ingereden op Marechaussees

'De twee mannen die zijn aangehouden worden verdacht van onder andere bedreiging en poging tot doodslag', aldus de KMar. De mannen wilden zich gisteravond voegen bij een demonstratie op Eindhoven Airport. Een 17-jarige jongen uit Udenhout reed, op weg naar de demonstratie, met zijn trekker in op een aantal marechaussees, die op een rijbaan rond het luchthaventerrein het verkeer regelden.

Hierbij werd onder meer het holster van een marechaussee beschadigd omdat hij niet op tijd kon wegspringen.

Geen ruimte voor invoegen

Een 22-jarige man uit Berkel-Enschot weigerde gisteravond een dienstvoertuig van de Koninklijke Marechaussee ruimte te geven bij het invoegen op een randweg, waardoor de marechaussees moesten uitwijken naar de berm. Na overleg met het Openbaar Ministerie is vandaag besloten om beide verdachten aan te houden buiten heterdaad. Die aanhoudingen hebben vanmiddag plaatsgevonden in de woonplaatsen van de verdachten. Beide mannen zitten vast voor verder onderzoek door de Marechaussee in Eindhoven, onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant.