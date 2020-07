BKR krijgt boete van ruim 8 ton voor rekenen kosten inzage persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) een boete opgelegd van 830.000 euro. De AP kreeg klachten over de drempels die BKR opwierp wanneer mensen hun persoonsgegevens wilden inzien. 'Dit was voor de ons aanleiding om onderzoek te doen', zo laat de AP maandag weten.

'Te hoge drempels'

'BKR mag geen geld vragen aan mensen die digitaal hun persoonsgegevens willen inzien. En wanneer mensen per post inzage in hun persoonsgegevens bij BKR willen, moet dat eenvoudig en met redelijke tussenpozen mogelijk zijn. BKR wierp te hoge drempels op voor inzage. Dat mag niet volgens de privacywetgeving', aldus de AP.

Inzage persoonsgegevens kredietregistraties

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: 'Inzage in persoonsgegevens over kredietregistraties is heel belangrijk. Een negatieve kredietregistratie kan gevolgen hebben voor het krijgen van een lening of hypotheek. Het is dus belangrijk om makkelijk en snel te kunnen nagaan welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt en of dit op een goede manier gebeurt.'

Vergoeding

BKR vroeg vanaf mei 2018 een vergoeding voor het digitaal opvragen van persoonsgegevens. Ook konden mensen maar 1 keer per jaar (per post) zonder kosten hun gegevens inzien. Dat mag niet volgens de privacywetgeving. Daarom is een boete opgelegd van 830.000 euro.

Werkwijze aangepast

BKR heeft na het onderzoek van de AP de werkwijze aangepast. Sinds april 2019 kunnen mensen gratis hun gegevens bij BKR digitaal inzien. Ook heeft BKR vanaf maart 2019 het aantal keer aangepast dat mensen per post hun persoonsgegevens kunnen inzien.

Rechter

BKR is in deze zaak in beroep gegaan bij de rechter. Hierdoor is het besluit van de AP over de op te leggen boete nog niet definitief.