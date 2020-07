Vrouw omgekomen bij schietincident in Arnhem, verdachte aangehouden

Dinsdagochtend rond 10.10 uur kreeg de politie een melding van een schietincident in de Reinaldstraat in Arnhem. Ter plaatse trof de politie in een woning een zwaargewonde vrouw aan die in allerijl naar het ziekenhuis werd overgebracht waar zij later aan haar verwondingen is overleden. Dit meldt de politie dinsdag.