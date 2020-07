Motorrijder raakt vangrail en komt ten val in Sint-Oedenrode

Vangrail

Vermoedelijk is de bestuurder van de motor de macht over het stuur verloren terwijl hij uit een bocht kwam en heeft daarna de vangrail geraakt en kwam zo ten val. Enkele voorbijkomende automobilisten zijn gestopt om de hulpdiensten te waarschuwen en eerste hulp te verlenen.

Ziekenhuis

De man is in de ambulance nagekeken en daarna met onbekend letsel aan zijn arm naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ‘s-Hertogenbosch gebracht. De politie heeft ter plaatse een alcoholtest uitgevoerd, of de bestuurder daadwerkelijk gedronken had niet bekend. Een tweede politie-eenheid is ter plaatse gekomen waarna de andere eenheid ook naar het ziekenhuis is gegaan. De N618 was enige tijd afgesloten voor het overige verkeer, een berger is ter plaatse gekomen om de motor op te takelen. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.