Provincie Noord-Brabant koopt grond Bergen op Zoom voor economische ontwikkeling

De provincie Noord-Brabant koopt voor 4,8 miljoen euro grond van de gemeente Bergen op Zoom op het bedrijventerrein de Theodorushaven. 'Het gaat om het perceel dat via uitgifte in erfpacht aan Hermetia Vastgoed verhuurd wordt aan het bedrijf Protix. Met deze aankoop verbetert de financiële situatie van de gemeente Bergen op Zoom en krijgt Protix meer ruimte om te ontwikkelen', zo laat de provincie donderdag weten.

Duurzame ingrediënten van insecten

Protix maakt natuurlijke en duurzame ingrediënten van insecten. Plantaardige resten van groente en fruit uit de omgeving dienen als voer voor de larven van de zwarte soldatenvlieg. De larven groeien snel en zijn rijk aan eiwit en vet. Dit zijn hoogwaardige voedingsstoffen die worden verwerkt in voer voor onder meer huisdieren, vissen en kippen. Zo wordt de voedselkringloop gesloten. Deze ingrediënten zijn een duurzamere optie dan de traditionele voedselbronnen zoals soja, vismeel en palmolie.

Ambities

'Een bedrijf als Protix past bij de ambities van Brabant voor wat betreft de circulaire economie en de eiwittransitie,' aldus gedeputeerde Eric de Bie (Ontwikkelbedrijf). 'Daarom pakt de provincie nu haar rol door tijdelijk de grond over te nemen.' De provincie neemt de grond over van de gemeente Bergen op Zoom en wijzigt tegelijk de pachtvoorwaarden. Door het wijzigen van de erfpachtvoorwaarden ontstaat er bij Protix financieringsruimte waardoor de productiecapaciteit kan groeien. De provincie verkoopt na de pachtperiode de grond aan Hermetia Vastgoed tegen een marktconform tarief.

Uitbreidingsambitie

De Bergse wethouder Petra Koenders is als kersverse portefeuillehouder Financiën en Grondzaken bijzonder blij met de grondaankoop door de Provincie. 'Geweldig voor het bedrijf Protix dat de Provincie de uitbreidingsambitie van het bedrijf op deze manier ondersteunt. Bedrijven als Protix wil je graag binnen je gemeentegrenzen hebben. Bergen op Zoom maakt werk van circulaire economie. Een mooi voorbeeld daarvan is de Delta Agrifood Business waarin ook Protix een belangrijke partner is. De verkoop van de grond aan de Provincie komt voor de gemeente Bergen op Zoom op een bijzonder goed moment. De schuldenlast neemt direct met bijna 5 miljoen af. Dat is een enorme opsteker voor ons.'