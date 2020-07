Werkstraffen voor drie (ex-)militairen Schaarsbergen

De militaire kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag drie verdachten veroordeeld tot werkstraffen voor door hen begane strafbare feiten in 2013, toen zij als militair werkzaam waren binnen de mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade op de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Een vierde verdachte is vrijgesproken.

Hoger beroep Openbaar Ministerie

De militaire kamer van de rechtbank heeft eerder geoordeeld dat een deel van de tenlastegelegde feiten verjaard was en de (ex-)militairen van de overige feiten vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie is tegen een deel van deze beslissingen in hoger beroep gegaan. Bij een aantal vrijspraken heeft het Openbaar Ministerie zich neergelegd.

Oordeel militaire kamer van het gerechtshof

Aan de orde waren strafzaken tegen vier verdachten. Deze strafzaken zijn voortgekomen uit een onderzoek van de Koninklijke Marechaussee naar beweerde misstanden binnen de mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade op de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Dit onderzoek is bekend geworden als de ‘Schaarsbergen-zaak’.

De militaire kamer van het gerechtshof heeft vooropgesteld dat het niet aan het hof was te oordelen over eventuele, algemene misstanden op, binnen en rondom de Oranjekazerne in Schaarsbergen of bij de Luchtmobiele Brigade. Het hof heeft zich uitsluitend gebogen over de strafrechtelijke verwijten die aan de verdachten zijn gemaakt en beoordeeld of de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan de strafbare feiten waarvoor zij door het Openbaar Ministerie - in hoger beroep - worden vervolgd.

Verjaring

De militaire kamer van het gerechtshof heeft geoordeeld dat van verjaring geen sprake is. Voor een deel van de feiten geldt dat de verjaringstermijn nog niet verlopen was. Voor een ander deel is de verjaring volgens het hof tijdig gestuit.

Veroordeling

Twee verdachten zijn veroordeeld voor het bedreigen van andere militairen. Het ging daarbij om verbale bedreigingen. Van het bedreigen met vuurwapens en een mes zijn zij wegens gebrek aan overtuigend bewijs vrijgesproken. Beide verdachten werden ook verdacht van het stelselmatig mishandelen van een soldaat. Ook hiervan zijn zij vrijgesproken.

Beide verdachten zijn veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Het hof heeft bij de strafoplegging onder meer betrokken dat met de bedreigingen sprake is van militair onwaardig gedrag, zeker nu de bedreigingen plaatsvonden door meerderen (korporaals) tegen hun ondergeschikten (soldaten).

De derde verdachte is veroordeeld voor militaire aanranding, doordat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het zogenaamde ‘drie man tillen’, waarbij een slachtoffer door twee anderen tussen zich in geklemd op de grond wordt vastgehouden, terwijl een vierde persoon zijn ontblote onderlichaam boven/tegen het gezicht van het slachtoffer houdt. Het hof spreekt ook hier van militair onwaardig gedrag. Deze verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur.

De vierde verdachte is wegens gebrek aan overtuigend bewijs vrijgesproken van het medeplegen van bedreigingen.

Het hof heeft bij alle drie de veroordeelde verdachten in strafmatigende zin rekening gehouden met de grote aandacht voor de Schaarsbergen-zaak van de politiek en de media, met het tijdsverloop en met de gevolgen die de zaken al hebben gehad voor de verdachten. Zo zijn twee van de drie veroordeelde verdachten als gevolg van hun strafzaak niet meer werkzaam bij Defensie.