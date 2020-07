Politie maakt eind aan illegaal feest in Brabants natuurgebied

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie rond 02.00 uur in een natuurgebied aan de Polderweg bij het Brabantse Prinsenbeek een eind gemaakt aan een illegaal feest met harde muziek. 'De ongeveer 250 aanwezigen waren binnen 15 minuten vertrokken. Rond 05.00 uur zagen de agenten echter dat er nog veel troep lag. Staatsbosbeheer is in kennis gesteld', zo laat de politie zondag weten.