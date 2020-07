Felle woningbrand in Best

Op bovenste verdieping van een hoekwoning aan de Klompenmaker in Best heeft maandagmiddag een felle brand gewoed

De straat werd tijdens het blussen vna de brand afgezet. De brandweer was met twee blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig. Er was niemand meer in de woning bij aankomst van de hulpdiensten.

Over de toedracht van de brand is niets bekend. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen.