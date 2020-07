Man uit Velp verdacht van ontucht

Een 45-jarige man uit Velp is aangehouden op verdenking van ontucht. De verdachte benaderde kinderen en daagde deze met een smoes uit om bepaalde handelingen te verrichten die onder specifieke omstandigheden als ontuchtig kunnen worden aangemerkt. De politie doet onderzoek of er sprake is van strafbare feiten.

Incidenten

De incidenten vonden voornamelijk plaats in Overijssel en Gelderland (Oost-Nederland) en een aantal buiten de eenheid. Op dit moment kan de verdachte mogelijk aan 31 zaken gekoppeld worden. Het gaat in ieder geval om een incident in Borne, Ede, Nunspeet en Doetinchem.

Onderzoek

De politie is in 2016 een onderzoek gestart naar aanleiding van een melding van een verdachte situatie (seksueel corrumperen) door een onbekende man bij een minderjarige in Nunspeet. Inmiddels is, door onderzoek, duidelijk dat hier meerdere losse incidenten aan gekoppeld kunnen worden. Zelfs incidenten met een overeenkomstige handelswijze en/of signalement van verdachte vanaf medio 2014. Destijds zijn deze meldingen als losstaande incidenten opgepakt. Inmiddels betreft het 31 incidenten waarvan het vermoeden bestaat dat deze door dezelfde verdachte zijn gepleegd.

Begin 2020 kwam er een man in beeld die aangemerkt kon worden als verdachte. De verdachte is dinsdag 30 juni aangehouden terzake ontucht en corrumperen. Eerder is al een zoeking gehouden in zijn woning.

Aanhouding

De man is dinsdag 30 juni aangehouden en in verzekering gesteld en is vrijdag 3 juli voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. Die heeft de voorlopige hechtenis van de man met 14 dagen verlengd.