Buitenbrand onder Breevenbrug

De brandweer werd dinsdagmorgen rond 10.45 uur gealarmeerd voor een buitenbrand onder de Breevenbrug over het Beatrixkanaal in Best. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle.

Een brandweerslang liet men over de reling zakken. Onder de brug brandde wat takken, over de oorzaak van de brand is niets bekend maar brandstichting is het meest waarschijnlijke.