Nijmegen huldigt de zorg met gladiolen

De Vierdaagse gaat dit jaar niet door. Daarmee vervalt ook de traditionele intocht op de vrijdag op de Via Gladiola. De gemeente Nijmegen wil samen met de Stichting DE 4DAAGSE ook dit jaar helden in het zonnetje zetten. Het college van burgemeester en wethouders bedankt samen met bestuursleden van Stichting DE 4DAAGSE de helden in de zorg voor hun enorme inspanning tijdens de coronacrisis. Op vrijdag 24 juli, de dag van de intocht, krijgen zorginstellingen in de stad een boeket gladiolen uitgereikt.

De Via Gladiola is elk jaar getuige van vele verhalen van persoonlijke overwinningen. Op de dag van de finish, als de wandelaars over de Via Gladiola hun laatste meters afleggen, zie je dan ook niets anders dan de gladiool. De bloem staat voor overwinning, kracht en trots. Het is daarom dat dit jaar burgemeester en wethouders samen met bestuursleden van de Stichting DE 4DAAGSE verschillende zorginstellingen persoonlijk een boeket gladiolen overhandigen om hen te danken voor hun inzet. En hun trots uit te spreken over hoe de zorgprofessionals zijn omgegaan met de enorme uitdagingen die het coronavirus heeft veroorzaakt.

De zorginstellingen worden bezocht door koppels die steeds gevormd worden door Nijmeegse collegeleden en bestuurders van Stichting DE 4DAAGSE. Ook zal de Nijmegenaar van het Jaar, Qader Shafiq, meedoen aan deze actie.