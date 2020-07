Agent niet vervolgd voor lossen schot op verdachte met messen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om geen strafvervolging in te stellen tegen de agent die bij een incident in Haghorst woensdagmiddag 22 april 2020 op een verdachte heeft geschoten. 'De man liep eerder met messen rond in het dorp', zo laat het OM vrijdag weten.

Noodweer

'Uit onderzoek door de Rijksrecherche is gebleken dat de agent handelde uit noodweer', aldus het OM. Rond 12.30 uur die middag kwamen er meerdere meldingen binnen van een man die met messen rond zou lopen op de Moergestelseweg in Haghorst.

Agent geraakt door mes

Agenten troffen enige tijd later een 22-jarige man uit Polen aan. Hij liep rond met twee messen. Nadat de politie de man aansprak, leek hij aanvankelijk mee te werken. Plotseling begon hij zich los te trekken en bij die schermutseling werd een agent geraakt door een mes. Toen hij het mes richtte op de andere agent, werd er door de gewonde agent gericht op de man geschoten. De verdachte werd geraakt in zijn bil en kon vervolgens worden aangehouden.

Noodweersituatie

De Rijksrecherche heeft het geweld van de politie onderzocht. Daaruit is gebleken dat de agent zich in een plotselinge noodweersituatie bevond. Het OM heeft dan ook besloten om geen strafvervolging in te stellen tegen de agent in kwestie. De betrokken agent is inmiddels geïnformeerd over de beslissing van het Openbaar Ministerie.