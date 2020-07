Brommerrijder gaat ervandoor

De verdachte probeerde weg te komen en overtrad hierbij verschillende verkeersregels. Daarmee bracht hij zichzelf en andere weggebruikers in gevaar. Uiteindelijk botste de jongen tegen een hek en viel op de grond. Daarop vluchtte hij lopend de wijk in. Met behulp van een hondengeleider werd de jongen in de buurt aangetroffen in de bosjes en werd aangehouden.

De verdachte bleek niet in het bezit van een rijbewijs en was onder invloed van alcohol. Hij is overgebracht naar het cellencomplex voor verder onderzoek.