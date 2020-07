Meer tijd overhouden voor ondernemen

Veel freelancers of ondernemers met een eenmanszaak of bv kiezen ervoor als zelfstandige te werken door de vrijheid die dit geeft. Bij het ondernemerschap moet echter wel rekening gehouden worden met de hoeveelheid tijd die het vraagt. Slechts enkelen zullen, net als mensen in loondienst, maximaal veertig uur per week werken. Het aantal wekelijkse werkuren ligt bij de meesten hoger, zeker in drukke perioden. Natuurlijk is het fijn dat een ondernemer veel producten verkoopt of diensten kan leveren. Maar groeit de onderneming nog verder, dan loopt de ondernemer op den duur tegen zijn of haar eigen capaciteit aan. Om het plezier te behouden en niet overwerkt te raken, is het zaak dat wordt uitgezocht hoe tijd kan worden bespaard.

Tijd besparen op de boekhouding

Een van de zaken waar veel tijd in kan gaan zitten is het bijhouden van de boekhouding. En dat terwijl het zeker niet een van de favoriete werkzaamheden van de meeste ondernemers is. Gelukkig zijn boekhoudprogramma’s al voor een gedeelte geautomatiseerd. Onnodige dubbele handelingen worden bijvoorbeeld voorkomen door koppelingen tussen een boekhoudprogramma en de zakelijke rekening. Een ondernemer kan er ook voor kiezen de boekhouding helemaal uit te besteden aan een boekhouder of accountant. Dan hoeft hij of zij zich niet druk meer te maken om bijvoorbeeld het doen van de btw-aangifte en op de hoogte te blijven van belastingregels. Wie hulp nodig heeft kan bij Ageras snel en zeker de juiste boekhouder vinden.

Tijd besparen met een CRM-systeem

Veel ondernemers zijn gewend om te werken met een agenda, lijstjes met to-do’s en allerlei verschillende overzichten of programma’s met klantgegevens. Hierdoor werken ondernemers minder efficiënt dan zou kunnen. Een CRM-systeem geeft ondernemers de mogelijkheid afspraken met klanten, bezoekverslagen en vervolgafspraken op een centrale plaats te verzamelen. Zo is een ondernemer niet onnodig veel tijd kwijt met het op verschillende plekken noteren van afspraken met klanten. Kies bij voorkeur een online CRM-systeem, zodat de klantgegevens altijd en overal inzichtelijk zijn.

Tijd besparen op reistijd

Sommige ondernemers leggen veel klantbezoeken af, of werken vaak bij klanten op locatie. Daardoor kan het zijn dat ze zomaar een hele werkdag per week in de auto doorbrengen, en daar is dan extra filetijd nog niet eens in meegenomen. Al deze uren zou een ondernemer veel beter kunnen besteden. Door een privéchauffeur in te huren kunnen ze de reistijd gebruiken om bijvoorbeeld klanten te bellen, de administratie bij te werken, mails af te handelen of offertes te maken.

Met bovenstaande tips houden ondernemers meer tijd over voor het echte werk: het runnen van hun onderneming. Wie als ondernemer graag verder wilt groeien, zal de organisatie moeten aanpakken. Dit vraagt vaak een grote verandering in denkwijze en toewijding aan de uitvoering in de praktijk.