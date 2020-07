Fietser gewond naar ziekenhuis na valpartij Lindendijk Sint-Oedenrode

De hulpdiensten zijn in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.45 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Lindendijk in Sint-Oedenrode. Het bleek te gaan om een eenzijdige valpartij.

Val met fiets

Een jongeman, die ogenschijnlijk gedronken had, was ten val gekomen met zijn fiets op weg naar huis. Ambulancepersoneel heeft hem ter plaatse nagekeken en daarna met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht voor verder onderzoek.

'Fiets mee in ambulance'

De jongeman wilde zijn fiets nog meenemen in de ambulance maar nadat het ambulancepersoneel had uitgelegd dat dit niet ging stapte de man in de ambulance en gingen zij naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ‘s-Hertogenbosch. Ook de politie kwam ter plaatse. Over de precieze aard van zijn verwondingen is niets bekend.