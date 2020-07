Politie maakt einde aan vrijheidsberoving

De politie in Rotterdam heeft vrijdagavond een einde gemaakt aan de vrijheidsberoving van een vrouw.

Er kwam bij de politie een melding binnen dat in een woning aan de Doedesstraat een vrouw tegen haar wil werd vastgehouden. Omdat er eventueel sprake was van een vuurwapen, werd een arrestatieteam ingeschakeld.

De troffen de vrouw buiten de woning aan. De man die haar vermoedelijk had vastgehouden, kon zonder al te veel moeite worden aangehouden. De politie is in gesprek met de vrouw.

Tijdens de doorzoeking van de woning werden enkele wapen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen.