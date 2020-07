Brandweerlieden treffen stoffelijk overschot aan bij boerderijbrand Amsterdam

Aan de Bloemendalergouw in Amsterdam-Noord is maandagmorgen een grote brand uitgebroken in een boerderij en een schuur. Tijdens het nablussen troffen brandweerlieden een stoffelijk overschot aan.

Groot materieel

De brand werd omstreeks 08.20 uur ontdekt en de brandweer rukte met groot materieel uit voor de uitslaande brand. De brand was volgens een woordvoerder rond 09.45 uur onder controle. Door de inzet van veel brandweermaterieel wist men overslag naar een kippenschuur te voorkomen.

Stoffelijk overschot aangetroffen

In de nafase van de brand, tijdens nabluswerkzaamheden, kon het object pas worden betreden en nader worden geïnspecteerd. Hierbij is in de loods achter de boerderij een stoffelijk overschot aangetroffen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie doet hier verder onderzoek naar.