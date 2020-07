Reiger met visdraad laat zich niet vangen door hulpverleners

Weggevlogen

Naast de politie en de brandweer kwam ook de dierenambulance ter plaatse. Uiteindelijk wilde men de vogel met een schepnet van de carport halen, maar voordat de hulpverleners daadwerkelijk in actie kwamen vloog het beest weg. Al snel werd het beest gevonden, inmiddels was het neergestreken op het dak van een aanbouw van een woning aan De Schutsboom.

Schepnet

Daar ging een brandweerman het dak op om het beest met een schepnet te vangen. Maar ook deze keer liet hij zich niet vangen en vloog hij weg voordat de brandweerman met zijn net kon scheppen. Helaas werd de reiger uit het oog verloren, maar wel was duidelijk dat hij nog kon vliegen. Zowel de brandweer en politie keerde terug, met buurtbewoners werd afgesproken om een oogje in het zeil te houden en indien nodig de dierenambulance weer in kennis te stellen. Het gehele voorval trok veel bekijks van buurtbewoners, en duurde ruim anderhalf uur.