OM eist 3 jaar cel tegen Utrechtse cocaïnedealer voor inrijden op agent

Inrijden op agent

'Toen de politie hem wilde aanhouden reed hij op zijn vlucht in op een van de agenten. Twee medeverdachten zijn begin juli veroordeeld', aldus het OM. Door Cameratoezicht Utrecht werd op 1 september 2019 gezien dat er een vermoedelijke drugsdeal plaatsvond in de Breedstraat. Twee personen werden toen aangehouden en het onderzoek naar hen heeft geresulteerd in veroordelingen op 1 juli. De een kreeg 30 maanden celstraf waarvan tien voorwaardelijk, de ander zes maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur.

Dealertelefoon

Uit de dealertelefoon bleek dat nog een andere dealer gebruik maakte van deze telefoon. Dat bleek ook uit het feit dat na de aanhouding van de medeverdachten het dealen door ging. Het onderzoek naar deze derde dealer leidde op maandag 9 december 2019 tot de aanhouding van de 27-jarige Utrechter. De politie kwam bij de verdachte terecht door telefoongegevens die leidden naar een garagebox in Overvecht die te zien is op een van de telefoons van de medeverdachte. De garagebox was in gebruik bij de vader van de verdachte. Ander bewijs, over de identiteit van de dealers en de duur van het dealen, werd gevonden in verklaringen van afnemers.

Structurele samenwerking

Hoewel de 27-jarige verdachte op zitting verklaarde in de periode tot de aanhouding in september 2019 slechts sporadisch te hebben ingevallen, blijkt uit de whatsapp gesprekken tussen hem en een van de medeverdachte dat er een structurele en nauwe samenwerking was. De gesprekken gaan over het ruilen van diensten, over de klanten, het sturen van sms-berichten aan de klanten, werkroosters en administratie. In een laptop werden deze werkroosters en overzichten van maandelijkse inkomsten gevonden. In tapgesprekken werd gesproken over drugsdeals die ook daadwerkelijk plaatsvonden. Na de aanhouding van de medeverdachte toen het dealen doorging, vond drie maal, in november en december 2019, een pseudokoop plaats en drie maal was het de verdachte die de cocaïne kwam verkopen.

Derde pseudokoop

Toen de politie bij de derde pseudokoop wilde overgaan tot aanhouding, vluchtte de verdachte en reed hierbij in op een van de agenten in. De agent wist op tijd weg te springen maar raakte wel gewond. Hier was een vordering ingediend van 650 euro. Later diezelfde dag werd de verdachte aangehouden in de woning van zijn ouders. Bij de doorzoeking van deze woning werd contant geld gevonden.

Vordering

De officier van justitie vond de feiten bewezen en eiste een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Als bijzondere voorwaarden eiste hij begeleiding door Reclassering, ambulante behandeling bij de Waag, een contactverbod met de medeverdachten en het meewerken aan het vinden en behouden van een zinvolle dagbesteding. De vordering van de agent moet worden toegewezen en de auto waarmee werd gedeald verbeurd verklaard. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.