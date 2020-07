Vier aanhoudingen in oplichtingzaak telecombedrijf

In een onderzoek naar grootschalige oplichting van een telecombedrijf, hield de politie in Rotterdam dinsdag vier verdachten aan. De 31-jarige man, 27 -jarige man, 39-jarige man en 61-jarige vrouw, allemaal uit Rotterdam, zitten vast en worden gehoord.

De zaak kwam aan het licht nadat het telecombedrijf afgelopen vrijdag aangifte deed bij de politie. Zij hadden signalen ontvangen dat een medewerker al enige tijd de nieuwste iPhones bestelde op zakelijke adressen, maar die vervolgens liet afleveren op een ander adres. De telefoons werden daardoor nooit bezorgd op het besteladres, en het vermoeden bestaat dat hij ze samen met de andere verdachten heeft doorverkocht. De schade van deze oplichting is inmiddels opgelopen tot ruim een miljoen euro.

Het onderzoeksteam ontdekte al snel dat de verdachte vandaag weer telefoons geleverd kreeg, en heeft besloten direct in te grijpen. De verdachten zijn vervolgens aangehouden. De woningen van de verdachten in Rotterdam en enkele afleveradressen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op ongeveer €300.000,00 aan contant geld en telefoons. De verdachten zitten vast en worden gehoord.