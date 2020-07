Automobilist gereanimeerd na auto te water in Veghel

Woensdagmiddag is rond 12.30 uur een auto in Veghel te water geraakt naast de Rijksweg N279 de Kanaaldijk-Noord. Vermoedelijk is de bestuurder onwel geworden en vervolgens met zijn auto in het water van de Zuid Willemsvaart terechtgekomen.