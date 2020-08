Automobilist overleden bij ernstig verkeersongeval Sonseweg in Best

Bocht

Rond 21.30 uur reed de man vanuit Son naar Best, verloor in een bocht de macht over het stuur, botste tegen een boom aan de linker kant van de weg en kwam vervolgens rechts van de weg tot stilstand. De weg was volledig afgesloten en de hulpdiensten zoals de brandweer, meerdere politie-eenheden, twee ambulances en een traumahelikopter, rukten massaal uit.

Beklemd

De bestuurder die bekneld zat is door de brandweer uit de auto bevrijdt, maar ondanks alle inzet van de hulpdiensten ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.