Man komt tijdens wandeling met hond onder boom terecht

In buurtschap Marwijksoord bij Rolde is zondagmiddag een man bekneld geraakt onder een boomstam. De brandweer van Rolde heeft het slachtoffer onder de boom vandaan gehaald. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht de trauma arts is mee gereden met de ambulance.