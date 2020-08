Nederlands reddingsteam met 8 speurhonden aangekomen in Beirut

Het vliegtuig van het Nederlandse ‘search and rescue’ team dat woensdagavond om 20.00 uur is vertrokken is in de nacht van woensdag op donderdag om 01.15 uur geland in Beirut.

Explosie

Het team gaat helpen bij het opsporen van mensen na de verwoestende explosie in Beirut. 'Ze vertrokken woensdagavond naar Libanon vanaf het militaire vliegveld in Eindhoven. Het team bestaat uit 63 hulpverleners en 8 speurhonden en gaat helpen bij het opsporen van mensen onder het puin', zo heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten.

Verzoek tot Internationale bijstand

Minister Kaag voor ontwikkelingssamenwerking maakte dinsdag bekend dat Nederland op deze manier gehoor geeft aan het verzoek van Libanon om internationale bijstand. Het team is samengesteld uit brandweer- en ambulancepersoneel vanuit de veiligheidsregio’s, politie met speurhonden, een aantal medewerkers van Defensie en een trauma-arts. Zij gaan meteen aan de slag en richten zich op het opsporen van mensen die na de explosie onder het puin van ingestorte gebouwen terecht zijn gekomen. Kaag: ‘Nederland heeft bijzondere expertise op dit terrein. Het is iets dat wij concreet kunnen doen voor een land wat zoveel heeft meegemaakt en daar deze klap nu nog bovenop krijgt.’

Extra financiële steun naar Rode Kruis in Libanon

Naast de ondersteuning door het reddingsteam gaat er ook extra financiële steun naar het Rode Kruis in Libanon. Minister Kaag heeft woensdagavond besloten om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen. Het Rode Kruis geeft niet alleen noodhulp na de ontploffing, maar is ook verantwoordelijk voor de bestrijding van het coronavirus in het land. Op de langere termijn heeft Nederland aangeboden om bij te dragen aan de wederopbouw van de haven in Beirut. ‘Dit is het moment waarop Nederland een steentje probeert bij te dragen, maar er zal nog veel meer nodig zijn’, aldus de minister.

Kosten

De geschatte kosten van deze missie zijn 1 miljoen euro. De EU betaalt voor een deel mee aan de transportkosten.

USAR

USAR.nl is een samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidsregio’s, het Ministerie van Defensie, de Politie, Haaglanden Medisch Centrum en het Instituut voor Fysieke Veiligheid. Over de inzet in het buitenland beslist de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dit in nauw overleg met de Landelijk Commandant USAR.NL en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.