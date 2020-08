Gewonde na schietincident strandje Amsterdam Nieuw-West

In Amsterdam Nieuw-West heeft zaterdagmiddag rond 16.25 uur op het Anton Schleperspad bij park de Oeverlanden een schietincident plaatsgevonden. 'Eén persoon is daarbij gewond geraakt', zo meldt de politie zaterdag.

Schutter voorvluchtig

'De schutter is vooralsnog voortvluchtig', aldus de politie. Het signalement van de verdachte is een man van tussen de 20 en 30 jaar oud, lichte huidskleur, zwarte krullen, mager postuur, zonnebril en met een sikje. Verder droeg de verdachte een hoed en had hij een blauwe zwembroek aan en een tasje om. Ziet of (her)kent u de verdachte benader hem dan niet zelf maar bel direct 112!