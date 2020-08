Traumateam ingevlogen naar politiebureau Den Bosch

Met spoed naar ziekenhuis gebracht

Meerdere ambulances, een Officier van Dienst Geneeskundig en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Deze laatste landde op de binnenplaats van de brandweerkazerne die tegenover het politiebureau ligt. Zeker één persoon is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De complete bemanning van het trauma-team is inmiddels weer vertrokken richting standplaats Volkel. Of het een arrestant betrof, of iemand anders is niet bekend.