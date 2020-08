Gigantisch cocaïne-lab ontmanteld en 17 verdachten aangehouden

Het drugslab was ingericht in een omgebouwde paardenmanege. Naast het drugslab waren er op de locatie ook slaapvertrekken en recreatieruimten gebouwd. Tevens viel de Landelijke Eenheid diezelfde dag in het kader van dit onderzoek binnen in een loods in Elshout en in Apeldoorn. Er werden in totaal 17 verdachten aangehouden.

Op de locatie in Nijeveen werd een cocaïnewasserij voor de productie van cocaïne aangetroffen en vele grondstoffen ten behoeve daarvan. Naast tienduizenden liters aan chemicaliën, troffen de rechercheurs ook zo’n 100 kilo cocaïnebase aan en in Apeldoorn troffen zij zo’n 120.000 kilo dragermateriaal. In een cocaïnewasserij wordt cocaïne geëxtraheerd uit dragermateriaal (zoals kleding) en omgezet naar cocaïnebase.

Aanhoudingen

Op de productielocatie in Nijeveen werden 16 verdachten aangehouden. Eén van de verdachten betreft de eigenaar van het terrein. In Apeldoorn werd 1 verdachte aangehouden. In totaal ging het om 17 verdachten, waarvan 3 met de Nederlandse nationaliteit (een van deze verdachten had tevens de Colombiaanse nationaliteit), 1 met de Turkse nationaliteit en 13 met de Colombiaanse nationaliteit. Zij worden verdacht van de productie van drugs. Op 12 en 13 augustus zullen de verdachten voor de rechter-commissaris worden voorgeleid. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland

Na de inval in het lab moest de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) het chemische proces uiterst voorzichtig stoppen en het materiaal afvoeren. Dit proces nam drie dagen in beslag. André van Rijn, hoofdinspecteur van LFO: “Het betreft hier het grootste cocaïnelaboratorium (wasserij) dat ooit in Nederland is aangetroffen. Gezien het aantal mensen dat er werkte, de installatie(s), de grootte, de inrichting en de apparatuur, schatten we de productiecapaciteit op 150 tot 200kg cocaïne per dag. Dit aantal kilo’s staat gelijk aan een straatwaarde van tussen de 4,5 en 6 miljoen euro (onversneden).” De Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid gaat verder met het onderzoek.

Problematiek rondom cocaïnehandel

Drugs en specifiek (de handel in) cocaïne zijn een groot probleem in Nederland. De cocaïnehandel ligt ten grondslag aan veel ondermijningsproblematiek. Er is sprake van ondermijning als faciliteiten in de bovenwereld gebruikt worden om zaken in de onderwereld mogelijk te maken. Ondermijning uit zich onder andere in liquidaties, geweld, witwassen en de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Daarom heeft de inzet op de internationale aanpak van cocaïne een hoge prioriteit bij politie en justitie.