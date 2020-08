Auto vannacht beschoten in Amsterdam

In de nacht van maandag op dinsdag zijn er in Amsterdam schoten gelost op een personenauto. Dit meldt de politie dinsdag.

Kogelinslagen en hulzen

De auto stond vannacht geparkeerd op de Notweg in Osdorp. 'Rond 04.00 uur heeft een nog onbekend persoon schoten gelost op een blauw voertuig van het merk Audi type A3 limousine', aldus de politie. Dinsdagochtend trof de politie kogelinslagen en hulzen aan bij het voertuig. De politie is bij de auto een sporenonderzoek gestart.

Getuigenoproep

De politie roept getuigen op zich te melden vanwege het schietincident afgelopen nacht in Osdorp. Heeft u informatie over deze zaak? Neem dan contact op via 0900-8844of bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.