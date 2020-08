Motorrijder hard onderuit na uitwijkmanoeuvre

Dinsdagmiddag omstreeks 16.35 uur is een motorrijder hard onderuit gegaan nadat hij moest uitwijken voor een automobilist op de Nieuwstraat in Son.

Ten val

Doordat er een achterligger dicht achter op de motor reed, kon de motorrijder niets anders dan uitwijken en daar ging het fout. De motorrijder raakte een boompje en kwam ten val. Een ambulance werd opgeroepen, maar bleek niet nodig te zijn. De motor is total loss, en is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Ook de politie kwam ter plaatse. De motorrijder hield er een pijnlijke knie en schouder aan over.