Apaches worden toekomstbestendig gemaakt

Volgens de huidige planning is de hele operatie in de loop van 2025 afgerond.

Apache Remanufacture programma

De eerste Apache is vandaag gearriveerd bij het Logistiek Centrum Woensdrecht om het toestel gereed te maken voor transport naar Amerika. Daar neemt de US Army de Nederlandse toestellen onder handen voor het zogenoemde Apache Remanufacture programma.

Toekomstbestendig

De Apache is sinds 1997 in gebruik bij de krijgsmacht. Modernisering is noodzakelijk om, met het oog op de huidige dreigingsontwikkelingen, operationeel relevant te blijven.

Ondanks de reeds uitgevoerde verbeteringen kent de Apache in de huidige configuratie operationele en technische beperkingen. Die nemen de komende jaren verder toe.

Het aantal gebruikers van de Apache Delta-versie neemt steeds verder af. Dat maakt ondersteuning en instandhouding ervan erg kostbaar, want productie van onderdelen, reparatie en onderhoud worden erg duur. Door deelname aan het moderniseringsprogramma heeft Defensie straks moderne, toekomstbestendige en betaalbare gevechtshelikopters.