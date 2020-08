Brandweer en politie redden 10 hondjes van vuurdood in Drouwenermond

Keuken

Het vuur was volgens een omstander ontstaan in de keuken van de woning. Er zijn verder ook geen slachtoffers, meldt de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Vanwege het warme weer werd uit voorzorg een ambulance gealarmeerd.

Brand overgeslagen

Ook ontstond brand in beide naastgelegen woningen. Inmiddels is het vuur in die woningen geblust. De schade in de woning waar de brand is begonnen, is volgens de Veiligheidsregio erg groot.

Tien hondjes gered

In het pand waren tien hondjes aanwezig Deze werden allen tijdig door de brandweer, politie, en BOA`s in veiligheid gebracht en werden zolang bij de overburen ondergebracht. Burgemeester Jan Seton van de Gemeente Borger-Odoorn kwam ter plaatse en liet zich informeren over de brand.