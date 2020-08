Tweede autobranden in Vught

Maandagavond omstreeks 23:35 uur werd de brandweer in Vught voor de tweede keer deze avond gealarmeerd voor een autobrand.

Dit maal in de Kamillestraat in Vught. Door snel ingrijpen door buurtbewoners door middel van een brandblusser werd voorkomen dat de auto volledig uitbrandde, en bleef de schade beperkt.

Eerder die avond was er al een autobrand op de Vlierstraat. Onderzoek moet uitwijzen of hier sprake is van brandstichting.