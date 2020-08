Politie lost waarschuwingsschot bij aanhoudingen

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie in Reuver een waarschuwingsschot gelost om twee verdachten te kunnen aanhouden na een achtervolging.

Rond 02.15 uur wilden agenten een auto die opviel in het verkeer controleren in Swalmen, waarop de bestuurder er ineens vandoor ging. Daarop is de achtervolging ingezet waarbij het voertuig met hoge snelheid in de richting van Reuver reed. Op de Bergerhofweg in Reuver kwam het voertuig na het nemen van een boog in een greppel terecht, waarna de twee verdachten er te voet vandoor wilden gaan. Daarop hebben agenten een waarschuwingsschot gelost om de vluchtende verdachten aan te houden. Hierbij raakte niemand gewond.

De aangehouden verdachten zijn een 25-jarige man uit Reuver en een 21-jarige man uit Venlo. Een verdachte is voor medische behandeling naar ziekenhuis geweest, omdat hoofdletsel opliep. als gevolg van het in de greppel rijden. Uit onderzoek bleek dat zowel het voertuig als de kentekenplaten waarmee de verdachten reden gestolen zijn. In de auto werd inbrekerswerktuig aangetroffen en in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.