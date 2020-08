Nieuwe aanhoudingen voor rellen Kanaleneiland in Utrecht

In vervolg op twee eerdere aanhoudingen is op donderdag 19 augustus een derde persoon opgespoord en aangehouden op verdenking van opruiing tot de rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. 'Het gaat om een 21-jarige man uit IJsselstein', zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten.