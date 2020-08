Snelle groei 2020 voorspeld voor omega-3-producten

Omega-3-vetzuren, met name EPA en DHA, zijn essentieel in de menselijke voeding voor een goede groei, ontwikkeling en een goede gezondheid. Naar verwachting zal de vraag naar omega-3-vetzuur DHA aanzienlijk toenemen in Europa dit jaar als gevolg van de regelgeving in de Europese Unie die DHA vanaf 2020 tot een verplicht ingrediënt in zuigelingenvoeding maakt. Daarnaast zorgt een groeiend bewustzijn omtrent het gezondheidsvoordeel van omega-3-producten voor een grotere vraag en afzetmarkt.

Gezondheidsvoordelen geassocieerd met omega-3-consumptie

Omega-3-vetzuren spelen een belangrijke rol in veel lichaamsprocessen. Zo zijn de vetzuren onder andere van invloed gebleken op de ooggezondheid, hartgezondheid, cognitieve functie, de immuunfunctie en zwangerschap en een gezonde ontwikkeling van het kind. Het aantal sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten is wereldwijd gestegen. Alleen in West-Europa en Centraal-Europa is dit afgenomen. Hier zijn complementaire levensloopstrategieën beschikbaar die erop gericht zijn om de cardiovasculaire gezondheid te verbeteren bij jongeren en volwassenen naarmate ze ouder worden. Deze benaderingen richten zich zowel op het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid bij personen die momenteel onder het optimale niveau zitten, als op het behouden van de cardiovasculaire gezondheid bij degenen die momenteel een ideaal niveau hebben.

Omega-3 tekort

Omega-3 wordt niet door het lichaam zelf geproduceerd en is dus alleen binnen te krijgen via voeding en supplementen. Tegenwoordig bevat voeding echter vaak minder omega-3 dan vroeger. Zo heeft kweekzalm een ander dieet gekregen, waardoor de vis nog maar de helft zoveel omega-3 bevat als een aantal jaar terug. Veel mensen hebben te kampen met een tekort, wat merkbaar is aan verschillende gezondheidsklachten. Vetzuren zijn essentieel voor het goed functioneren van alle lichaamscellen, ook die van de huid. Een droge huid en vroegtijdige rimpels zijn signalen van een tekort. Ook is er een samenhang geconstateerd tussen een omega-3 tekort en slechte concentratie, stijfheid in gewrichten, gewichtstoename en obesitas, gezichtsproblemen en depressies en andere psychische klachten.

Groei in supplementenmarkt

De markt voor omega-3-producten in Europa zal naar verwachting 14,61 miljard dollar bereiken tegen 2024, een groei van 7,0% vanaf het niveau van 2019. De verplichte toevoeging van DHA in zuigelingenvoeding draagt aan deze groei bij. Het toevoegen van de vetzuren aan flesvoeding zorgt ervoor dat baby’s zich in de eerste maanden na de geboorte beter gaan ontwikkelen. Moedermelk bevat ook omega-3 vetzuren. Een woordvoerder van SUNDT geeft aan dat (aanstaande) moeders daarom ook zeer gebaat zijn bij het gebruik van een voedingssupplement dat omega-3 bevat.

De expert geeft aan: “Tijdens en na de zwangerschap heeft het extra voordelen om voldoende omega 3-vetsuren binnen te krijgen. De ontwikkeling van de hersenen en het netvlies van het kindje wordt bevorderd door tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding genoeg DHA binnen te krijgen. Dit kan zowel door een supplement als door het vaker eten van vette vis. Zwangere vrouwen moeten wel oppassen met het soort vis. De vis moet goed verhit zijn geweest voordat het veilig is om te eten en makreel kan beter niet gegeten worden omdat het een hoog gehalte aan zware metalen en dioxines kan bevatten.”