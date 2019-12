Goed en gezond eten helpt tegen psychische klachten

Het voedingspatroon hangt samen met het risico op psychische aandoeningen als bijvoorbeeld depressie bij volwassenen. Er zijn ook duidelijke aanwijzingen dat omega 3-vetzuren een positief effect kunnen hebben in de behandeling van depressieve klachten bij volwassenen en ADHD bij kinderen. Dat concluderen wetenschappers van het Maastricht UMC+, de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit in Heerlen in het onderzoeksrapport 'Voeding en psychische gezondheid gedurende de levensloop'. Het uitgebreide rapport werd onlangs overhandigd aan opdrachtgever ZonMw.

Effect van voedingspatronen en -supplementen

Wat is precies het effect van voedingspatronen en -supplementen op de psychische gezondheid van de mens? Dat was de centrale vraag die de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek ZonMw neer had gelegd bij Maastrichtse onderzoekers. Er is in de loop der jaren namelijk al vrij veel onderzoek gedaan op dit gebied, maar de verschillende studies zijn nooit gebundeld. Daardoor is er geen overzicht over hoe voedingspatronen samen kunnen hangen met psychische gezondheid en is het moeilijk er concrete adviezen aan te verbinden. Reden om daar meer duidelijkheid in te scheppen.

Voeding en ADHD

De onderzoekers bundelden systematisch alle beschikbare wetenschappelijke literatuur op het gebied van voeding en psychische gezondheid. Daarbij werd specifiek gekeken naar drie leeftijdscategorieën: prenataal en kinderleeftijd (tot 12 jaar), adolescenten (12-25 jaar) en volwassenen (>25 jaar). In de jongste categorie zijn er met name veel studies gedaan naar de relatie tussen voeding en het risico op ADHD en autismespectrum-stoornissen. Er is sterk bewijs dat omega 3-vetzuur-supplementen een gunstig effect kunnen hebben op het verminderen van ADHD-symptomen. Naar het effect van voeding op depressieve stoornissen bij jonge kinderen is te weinig onderzoek gedaan om harde conclusies te trekken.

Voeding en depressie

Bij volwassenen (>25 jaar) is vooral veel onderzoek gedaan naar het effect van voeding op depressie. Uit deze studies blijkt een gezond voedingspatroon samen te hangen met een lagere kans op depressieve klachten en depressie. Ook hier zijn positieve effecten waarneembaar van omega-3 vetzuren in het verminderen van klachten bij een depressieve stoornis. Er is nog te weinig onderzoek gedaan om een verband te leggen tussen voeding en angststoornissen en psychotische stoornissen. Bij adolescenten is überhaupt nog weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen voeding en psyche, dat terwijl deze groep relatief vatbaar is voor het ontwikkelen van psychische problemen.

Aanknopingspunten

"Het aanhouden van een gezond voedingspatroon is belangrijk, niet alleen om fysieke klachten te voorkomen, maar ook voor je psychische gezondheid", zegt dr. Anke Oenema, die het onderzoek leidde. "Onze studie levert ook nieuwe aanknopingspunten. Zo wordt het innemen van omega 3-vetzuren bijvoorbeeld nog niet als standaard behandeladvies beschreven bij depressie. Ook voor kinderen met ADHD kunnen omega 3-supplementen als behandeling worden overwogen op basis van onze bevindingen." Volgens Oenema is er nog wel een wereld te winnen: "In de adolescentie komen de meeste psychische stoornissen voor en juist daar ontbreekt het aan voldoende onderzoek."