Zorgen om huidkanker: niet naar de dokter door corona

Artsen maken zich zorgen. Het aantal patiënten dat zich de afgelopen periode heeft gemeld bij de huisarts of dermatoloog is lager dan normaal vanwege het coronavirus.

De achterstand is nog altijd niet ingehaald, waardoor het aantal huidkankerdiagnoses is afgenomen. Alleen al van de kwaadaardigste vorm, melanomen, zijn er sinds de uitbraak van het coronavirus 41 procent minder gediagnosticeerd dan normaal.

Oproep tot huisartsbezoek

De beroepsvereniging van dermatologen en pathologen ziet de daling terug in de pathologiediagnoses en roepen mensen op om naar de huisarts te gaan bij een verdacht plekje. Het is van belang om hier niet mee te wachten en direct actie te ondernemen. Bij alle vormen van kanker liep het aantal diagnoses tijdens de coronapiek terug. Dat er bij huidkanker zo’n grote daling in registraties zit kan te maken hebben met de aard van de symptomen. Vaak denken mensen bij een verdacht plekje dat het zo’n vaart niet zal lopen.

Bang voor besmetting

Daar komt nog bij dat sommige mensen bang zijn om in het ziekenhuis met het coronavirus besmet te raken. Hierdoor blijven ze weg, terwijl een bezoek aan het ziekenhuis gewoon veilig is. Ook het argument dat mensen de zorg niet willen overbelasten telt mee. Vaak is het een combinatie van factoren die tot gevolg hebben dat mensen langer dan normaal wachten met het zoeken van medische hulp.

Risico van wachten

Naarmate de tijd verstrijkt groeit het melanoom steeds dikker. Een dikker melanoom heeft een hoger risico op uitzaaiingen. Het is niet bekend bij hoeveel weken de cruciale grens ligt. Dit valt om ethische redenen ook niet te onderzoeken. Bij een melanoom wordt zo snel mogelijk behandeld.

Snelst stijgende kankersoort

Cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben aangetoond dat huidkanker de meest voorkomende kankervorm is en de snelst stijgende kankersoort in Nederland. In 2019 kregen haast 73.000 mensen de diagnose huidkanker. Het hoge aantal van de diagnoses over 2019 gingen voornamelijk over het basaalcelcarcinoom, een vorm van huidkanker die haast nooit uitzaait. Dit valt onder andere te verklaren door een toegenomen aandacht voor huidkanker waardoor mensen eerder naar de huisarts of dermatoloog gaan en de toegenomen vergrijzing. De kans op huidkanker vergroot door UV-straling en verbranding door de zon.

Veilig zonnen

De zon is een belangrijke veroorzaker van huidkanker. Zonlicht is in beperkte mate goed voor de gezondheid en stimuleert de aanmaak van vitamine D. Veel mensen krijgen er echter te veel van op de huid. Verbranding vergroot de schade die aan de huid wordt aangericht, waardoor iemand die snel verbrandt een verhoogt risico op huidkanker loopt.

“Het is zeker in de zomer belangrijk om altijd te smeren met zonnebrandcrème, ook als het buiten bewolkt is. Veel mensen denken dat ze door factor 50 te gebruiken zichzelf minder vaak hoeven in te smeren. De factor van een zonnebrand geeft aan hoe lang je in de zon kunt zitten voordat er verbrandingsverschijnselen optreden. Een hogere factor betekent niet dat je minder vaak hoeft te smeren. Doe dit dus iedere 2 tot 3 uur,” zegt een expert van ALLABOUTHER.