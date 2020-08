Vrouw die paarden stond te voeren overgoten met bijtende vloeistof

In Arnhem is donderdagmiddag een 65-jarige vrouw uit Arnhem ernstig gewond geraakt nadat ze met een vloeistof werd overgoten aan de Wagnerlaan in Arnhem. Dit meldt de politie vrijdag.

Tweetal

Het slachtoffer was haar paarden ergens tussen 17.15 en 17.45 uur aan het voeren op een weiland aan de Wagnerlaan toen er twee mannen aan kwamen lopen. Eén van de twee gooide een nog onbekende, bijtende vloeistof richting het gezicht van de vrouw.

Signalementen

Het slachtoffer had deze mannen eerder die donderdag ook al gezien rond het weiland. Het signalement van verdachte 1 betreft een man van ongeveer 20 jaar met een getinte huidskleur, lichtblauwe blouse en spijkerbroek. De tweede verdachte is ook ongeveer 20 jaar met een getinte huidskleur, wit mouwloos shirt en een zwarte broek.

Melden

Mensen die afgelopen donderdagmiddag iets hebben gehoord of gezien of meer weten over de zaak vragen we om zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van de mishandeling. Ook wordt er onderzoek gedaan naar welke vloeistof er is gebruikt.