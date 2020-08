Afgebroken boomtak blokkeer Huygensstraat in Son en Breugel

Omdat de boomtak niet volledig was afgebroken en nog vast zat aan de stam moest deze eerst losgetrokken worden waarna de grote boomtak in stukken gezaagd kon worden. Brandweerlieden waren hier ruim een uur doende mee waarna heb door buurtbewoners op koffie werden getrakteerd. De gemeente werd in kennis gesteld om de boom verder te inspecteren, voor nu is de situatie veilig. Waardoor de tak afbrak is niet bekend. De Huygensstraat was ter hoogste van de speeltuin geruime tijd afgesloten, verkeer werd verzocht om te rijden.