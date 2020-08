Nachtvissers gestoken met kapotte fles

Op zaterdag 22 augustus 2020 om 1.45 uur kwam er een melding binnen bij het operationeel centrum dat twee mensen gewond waren geraakt bij een vechtpartij. Dat zou gebeurd zijn op het terrein van het safaripark langs het kanaal. Meerdere eenheden en een ambulance werden daar heen gestuurd.

Nachtvissen

Aan het water troffen de hulpverleners twee gewonde mannen. Beide mannen hadden flinke steekwonden. Het medisch personeel van de ambulance ontfermede zich over de twee slachtoffer uit Haaren. Ze verklaarden tegen de agenten dat ze aan het nachtvissen waren op twee stekken aan het water. Ze vertelden verder dat ze overvallen waren in hun slaap door twee mannen en twee vrouwen. Vanuit het niets werd één van hen geslagen met een fles. De andere werd daarvan wakker en schoot te hulp. Beide zijn meerdere keren geslagen met een kapotte fles wat mogelijk de snijwonden heeft veroorzaakt. Een getuige heeft de verdachten weg zien rennen en in een wit bootje zien stappen met buitenboordmotor. Dat bootje is weggevaren in de richting van Tilburg. Achter het bootje hing een zwemband volgens de getuige. De gewonden vissers bleven ontdaan achter.

Zoekactie

De slachtoffers werden naar een ziekenhuis gebracht en de politie startte een onderzoek. Er werd zoveel mogelijk langs de waterkant gezocht naar het bootje. Maar het bootje met de vier verdachten werd niet meer gevonden. Daarom roept de politie getuigen op om zich te melden. Misschien dat mensen de combinatie van signalementen herkennen. Het waren vier personen met een blanke huidskleur in de leeftijd tussen de 18 en 22 jaar. Er werd Nederlands gesproken volgens de getuige. De beide mannen hadden een wit shirt aan en hadden een normaal postuur. Eén van de vrouwen had lang blond haar en was gekleed in een zwarte trui met capuchon. De andere vrouw had korter blond haar en was gekleed in een gekleurde trainingsjas.